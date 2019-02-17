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Заря в сверхрезультативном матче уступила Термалике

13:29 16 Читати українською
Заря в сверхрезультативном матче уступила Термалике
Заря в сверхрезультативном матче уступила Термалике

Луганская Заря в контрольном матче не смогла обыграть польскую Термалику. Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Заря – Термалика – 3:4

Голы: Михайличенко, 33, Тимчик, 53, Леонардо, 83 – 23; 36; 64, 73

Заря: Махарадзе (Чуваев, 46), Лунев (Кочергин, 46), Михайличенко (Леонардо, 82), Кабан (Тимчик, 46), Каменюка (к), Чечер, Белый, Арвеладзе, Казаков (Загоруйко, 78), Богдан Леднев (Каукаи, 70), Майборода (Иванович, 46).

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Луганская Заря в контрольном матче встречалась с Термаликой. Поляки открыли счет в матче, но Михайличенко восстановил статус-кво. Впрочем, следующая атака поляков стала результативной. После перерыва Заря снова сравняла счет, но Термалика дважды отличилась в воротах луганчан. В конце матча Леонардо сократил отставание, но вырвать ничью подопечные Вернидуба не смогли.

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Термалика Нецеча Термалика Нецеча Зимние сборы Заря Заря Товарищеские матчи
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