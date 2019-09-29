Зоря у більшості розбомбила Олімпік

Останній матч 9-го туру УПЛ завершився нищівною поразкою Олімпіка в матчі проти Зорі (0:5).

Перший тайм зустрічі пройшов у доволі непоганому темпі. М'яч рухався в обидві сторони, однак моментів виникало небагато – в першу чергу, через дії Олімпіка, який виходив в атаку через довгі передачі. Їх наслідком стали лише 4 офсайди у Матара, а на 37-й хвилині донеччани ще й меншості залишились після прямого підката Ксьонза в ноги Кабаєву. Звісно, за таких умов очікувати на моменти господарів було дуже наївно.

Зоря також не вражала, але кілька непоганих моментів гості таки організували. Особливо виділявся Русин, який вже на 7-й хвилині міг відкрити рахунок потужним ударом з лінії штрафного – поруч зі стійкою! На 16-й він же увірвався на лівий край карного майданчика й пробив з гострого кута, однак м'яч пролетів паралельно воротам. Крім того, на 25-й подачу з флангу головою метрів з 13-ти замикав Кабаєв, але Владиславу також забракло точності. Олімпік відповів слабеньким ударом Матара у лівий нижній кут, який влучив у сітку із зовнішнього боку. Після цього гострота в матчі зникла аж до несподіваного вилучення Ксьонза.

Вже за дві хвилини після грубого фолу Павла підопічні Віктора Скрипника могли вийти уперед завдяки помилці Кринського, який вибив подачу зі штрафного прямо перед собою. Тоді голкіпера зуміли підстрахувати захисники, однак вже на 40-й йому довелося виймати м'яч із сітки. Гол пройшов після проходу Абу Ханни лівим флангом та прострілу, внаслідок якого біля воріт Олімпіка сталася страшенна метушня. В завершенні епізоду "круглий" відскочив від Русина в ноги Юрченку, а той з мінімальної відстані пробив у дев'ятку – 0:1! Як вже можна було здогадатися, бодай ще один гострий епізод у першому таймі вболівальникам побачити не судилося.

По перерві Вісенте Гомес кинув у бій Вантуха та Салу, однак вже за сім хвилин після початку другого тайму Зоря провела другий гол. Вийшло дуже красиво: Кабаєв розвернувся на лівому напівфланзі й викотив шикарну розрізну передачу на Кочергіна, який з краю штрафного в дотик прострілив на Русина – Назарію залишалося тільки переправити м'яч у порожні ворота. Дуже швидко луганці могли довести справу і до розгрому, однак постріл Абу Ханни на 59-й хвилині з центру штрафного в правий кут парирував Кринський, а в наступній же атаці при виході віч-на-віч Русин покотив сферу поруч зі стійкою. Крім того, на 63-й по воротах метрів з 23-х стріляв Лєднєв, але цей удар не став великою проблемою для голкіпера.

Олімпік взагалі не огризався, тож третій гол був лише питанням часу. Зрештою, він прийшов на 73-й хвилині після прориву Каменюки лівим флангом та прострілом на Лєднєва; Богдан першим дотик прокинув м'яч собі на хід, а другим направив його у дальній кут – 0:3. Після цього донеччани взагалі кинули грати, а Зоря почала розкатувати суперника, немов дошкільнят.

Як наслідок, на 80-й прилетів четвертий гол: Каменюка отримав передачу на фланг від Лєднєва й віддав пас на Кабаєва, а той увійшов на край штрафного й пробив з гострого кута – м'яч від ноги Кринського влетів у сітку. На 87-й же Русин пірнув рибкою за закидушкою Кабаєва на дальню стійку, з метру заштовхавши "круглого" у порожні ворота – 0:5. Цей гол виявився останнім у зустрічі.

Таким чином, Зоря набрала 15 очок і піднялася на п'яту сходинку в турнірній таблиці УПЛ. Олімпік, маючи в активі лише 5 залікових балів, залишився на останній позиції.