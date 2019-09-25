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Вернидуб розповів, як гравці Зорі допомагали дитячому будинку у Краснодоні до окупації

19:08 28 Читать на русском
Вернидуб розповів, як гравці Зорі допомагали дитячому будинку у Краснодоні до окупації
Юрій Вернидуб / ФК Зоря

Колишній наставник Зорі Юрій Вернидуб розповів про благородний вчинок своїх підопічних під час їхнього перебування в Луганську.

"Коли ми ще перебували в Луганську, то футболісти знайшли дитячий будинок в Краснодоні і взяли його під своє крило. Це здорово і говорить про те, що футболісти не просто люди, які люблять погуляти, а й думають про соціальні проблеми, які є у багатьох.

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Я тоді сказав хлопцям, що вони справжні мужики. Їх є за що поважати і цінувати. Ми це ніде не афішували і не писали, а просто кожен місяць їздили, питали, що потрібно, і допомагали. Вважаю, що це справжній чоловічий вчинок", – цитує Вернидуба UA-Футбол.

Наразі Краснодон перебуває під контролем терористичного угруповання "ЛНР".

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