Заря в большинстве разбомбила Олимпик

Последний матч 9-го тура УПЛ завершился сокрушительным поражением Олимпика в матче против Зари (0:5).

Первый тайм встречи прошел в довольно неплохом темпе. Мяч двигался в обе стороны, однако моментов возникало немного – в первую очередь, из-за действий Олимпика, который выходил в атаку через долгие передачи. Их следствием стали лишь 4 оффсайда у Матара, а на 37-й минуте дончане ещё и в меньшинстве остались после прямого подката Ксёнза в ноги Кабаеву. Конечно, на таком фоне ждать от хозяев какой-либо остроты было было наивно.



Заря также не впечатляла, но несколько неплохих моментов гости организовали. Особенно выделялся Русин, который уже на 7-й минуте мог открыть счёт мощным ударом с линии штрафной – рядом со штангой! На 16-й он же ворвался на левый край штрафной и пробил с острого угла, однако мяч пролетел параллельно воротам. Кроме того, на 25-й подачу с фланга головой метров с 13-ти замыкал Кабаев, но Владиславу также не хватило точности. Олимпик ответил слабым ударом Матара в левый нижний угол, который попал в сетку с внешней стороны. После этого острота в матче исчезла аж до неожиданного удаления Ксёнза.

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Уже через две минуты после грубого фола Павла подопечные Виктора Скрипника могли выйти вперёд благодаря ошибке Крынского, выбившго подачу со штрафного прямо перед собой. Тогда голкипера сумели подстраховать защитники, однако уже на 40-й ему пришлось вынимать мяч из сетки. Гол прошел после прохода Абу Ханны левым флангом и прострела, в результате которого у ворот Олимпика произошла страшная суматоха. В завершении эпизода "круглый" отскочил от Русина в ноги Юрченко, а тот с минимального расстояния пробил в девятку – 0:1! Как уже можно было догадаться, хотя бы ещё один острый эпизод в первом тайме болельщикам увидеть не было суждено.

После перерыва Висенте Гомес бросил в бой Вантуха и Салу, однако уже через семь минут после начала второго тайма Заря провела второй гол. Получилось очень красиво: Кабаев развернулся на левом полуфланге и выкатил шикарную разрезную передачу на Кочергина, который с края штрафной в касание прострелил на Русина – Назарию оставалось только переправить мяч в пустые ворота. Очень быстро луганчане могли довести дело и до разгрома, однако выстрел Абу Ханны на 59-й минуте из центра штрафной в правый угол парировал Крынский, а в следующей же атаке при выходе один-на-один Русин покатил сферу рядом со штангой. Кроме того, на 63-й по воротам метров с 23-х стрелял Леднев, но этот удар не стал большой проблемой для голкипера.

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Олимпик вообще не огрызался, поэтому третий гол был лишь вопросом времени. В конце концов, он пришел на 73-й минуте после прорыва Каменюки левым флангом и прострела на Леднева; Богдан первым касанием пробросил мяч себе на ход, а вторым направил его в дальний угол – 0:3. После этого дончане вообще бросили играть, а Заря начала раскатывать соперника, словно дошкольников.

Как следствие, на 80-й прилетел четвёртый гол: Каменюка получил передачу на фланг от Леднева и отдал пас на Кабаева, а тот вошел на край штрафной и пробил с острого угла – мяч от ноги Крынского влетел в сетку. На 87-й же Русин нырнул рыбкой по закидушкой Кабаева на дальнюю штангу, с метра затолкав "круглого" в пустые ворота – 0:5. Этот гол оказался последним во встрече.

Таким образом, Заря набрала 15 очков и поднялась на пятую строчку в турнирной таблице УПЛ. Олимпик, имея в активе лишь 5 зачётных баллов, остался на последней позиции.

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