"Мене попереджали, що Олімпік грає на контору", – екс-захисник команди зізнався, чи брав участь у договірних матчах

Екс-захисник київського Динамо Кирило Петров, який нині виступає за азербайджанський Нефтчі, відверто розповів про участь своєї попередньої команди у здачі ігор.

"Я ніколи не брав участі у договірних матчах. Коли я тільки прийшов в Олімпік, мене попереджали що команда грає на контору. Однак, в той період, коли я там грав, нічого такого не було.

Петров продовжив контракт із Нефтчі

Я виступаю проти матчів з фіксованими результатами. Одні повинні ж*пу рвати, а інші будуть здавати ігри? Це неправильно", — розповів Петров у програмі Бомбардир.

Нагадаємо, Кирило Петров є вихованцем київського Динамо. В Україні він виступав за Кривбас, Говерлу, Арсенал та Олімпік. Петров був капітаном збірної України U-19, яка тріумфувала на домашньому Євро-2009.