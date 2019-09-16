toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
БОРУСІЯ ДОРТМУНД - БАРСЕЛОНА ШАХТАР - МАНЧЕСТЕР СІТІ ДИНАМО - ДЕСНА

"Мене попереджали, що Олімпік грає на контору", – екс-захисник команди зізнався, чи брав участь у договірних матчах

20:36 902 Читать на русском
"Мене попереджали, що Олімпік грає на контору", – екс-захисник команди зізнався, чи брав участь у договірних матчах
Кирило Петров / Фото з відкритих джерел

Екс-захисник київського Динамо Кирило Петров, який нині виступає за азербайджанський Нефтчі, відверто розповів про участь своєї попередньої команди у здачі ігор.

"Я ніколи не брав участі у договірних матчах. Коли я тільки прийшов в Олімпік, мене попереджали що команда грає на контору. Однак, в той період, коли я там грав, нічого такого не було.

Петров продовжив контракт із Нефтчі

Я виступаю проти матчів з фіксованими результатами. Одні повинні ж*пу рвати, а інші будуть здавати ігри? Це неправильно", — розповів Петров у програмі Бомбардир.

Нагадаємо, Кирило Петров є вихованцем київського Динамо. В Україні він виступав за Кривбас, Говерлу, Арсенал та Олімпік. Петров був капітаном збірної України U-19, яка тріумфувала на домашньому Євро-2009.

blog_ava
"Почув слова Зеленського", – Коноплянка цікаво пояснив повернення в УПЛ і чекає на Ярмоленка
09:41
3443
Теги
Динамо Динамо Олімпік Олімпік Кирило Петров Кирило Петров Нефтчі Нефтчі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Де Хеа продовжив контракт з Манчестер Юнайтед
    Англія — 18:26334 Де Хеа продовжив контракт з Манчестер Юнайтед
39
хв
Торіно
21:45
Лечче
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук