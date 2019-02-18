Зоря тиснула на Сватка та Гордієнка, – Денисов

Генеральний директор каналів Футбол 1/2 Олександр Денисов заявив, що Зоря чинила тиск на своїх гравців.

Олександр Денисов в ефірі програми Великий Футбол розповів, чому Зоря відправила Олександра Сватка та Артема Гордієнка в дубль.

Зоря у надрезультативному матчі поступилася Термаліці

За інформацією директора каналів Футбол 1/2, обидва гравці не хотіли продовжувати контракти, і клуб тиснув на них, відсторонивши від основної команди.

Нагадаємо, що Сваток вже став гравцем хорватського Хайдука. Гордієнко продовжує тренуватись у дублі Зорі, а його контракт завершується в кінці поточного сезону.