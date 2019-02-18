toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РЕАЛ МАДРИД - ЖИРОНА ЧЕЛСІ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Зоря тиснула на Сватка та Гордієнка, – Денисов

07:30 674 Читать на русском
Зоря тиснула на Сватка та Гордієнка, – Денисов
Олександр Денисов / соцмережі

Генеральний директор каналів Футбол 1/2 Олександр Денисов заявив, що Зоря чинила тиск на своїх гравців.

Олександр Денисов в ефірі програми Великий Футбол розповів, чому Зоря відправила Олександра Сватка та Артема Гордієнка в дубль.

Зоря у надрезультативному матчі поступилася Термаліці

За інформацією директора каналів Футбол 1/2, обидва гравці не хотіли продовжувати контракти, і клуб тиснув на них, відсторонивши від основної команди.

Нагадаємо, що Сваток вже став гравцем хорватського Хайдука. Гордієнко продовжує тренуватись у дублі Зорі, а його контракт завершується в кінці поточного сезону.

Теги
Олександр Денисов Трансфери Трансфери чемпіонату України Артем Гордієнко Артем Гордієнко Олександр Сваток Олександр Сваток Зоря Зоря
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
58
хв
Челсі
21:30
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук