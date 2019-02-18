Заря давила на Сватка и Гордиенко, – Денисов

Генеральный директор каналов Футбол 1/2 Александр Денисов заявил, что Заря оказывала давление на своих игроков.

Александр Денисов в эфире программы Великий Футбол рассказал, почему Заря отправила Александра Сватка и Артема Гордиенко в дубль.

Заря в сверхрезультативном матче уступила Термалике

По информации директора каналов Футбол 1/2, оба игрока не хотели продлевать контракты, и клуб давил на них, отстранив от основной команды.

Напомним, что Сваток уже стал игроком хорватского Хайдука. Гордиенко продолжает тренироваться в дубле Зари, а его контракт заканчивается в конце текущего сезона.