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Заря давила на Сватка и Гордиенко, – Денисов

07:30 148 Читати українською
Заря давила на Сватка и Гордиенко, – Денисов
Александр Денисов / соцсети

Генеральный директор каналов Футбол 1/2 Александр Денисов заявил, что Заря оказывала давление на своих игроков.

Александр Денисов в эфире программы Великий Футбол рассказал, почему Заря отправила Александра Сватка и Артема Гордиенко в дубль.

Заря в сверхрезультативном матче уступила Термалике

По информации директора каналов Футбол 1/2, оба игрока не хотели продлевать контракты, и клуб давил на них, отстранив от основной команды.

Напомним, что Сваток уже стал игроком хорватского Хайдука. Гордиенко продолжает тренироваться в дубле Зари, а его контракт заканчивается в конце текущего сезона.

Теги
Александр Денисов Трансферы Трансферы чемпионата Украины Артем Гордиенко Артем Гордиенко Александр Сваток Александр Сваток Заря Заря
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