Український півзахисник Кривбаса Денис Шевченко перебуває у пошуках нового клубу, повідомляє офіційний сайт "біло-червоно-чорних".

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20-річний хавбек не потрапив до заявки криворізької команди на поточний сезон і наразі займається за індивідуальною програмою, а також підтримує форму в матчах за ветеранів Кривбаса.

Керівництво клубу вирішило скористатись ситуацією і ще раз наголосило на необхідності відновлення турніру U-21, про створення якого раніше заявляв віце-президент УАФ Сергій Ребров.

"Ця ситуація – ще один яскравий приклад необхідності створення чемпіонату U-21/U-23, коли гравець вже не може виступати за колектив U-19, а закріпитися в основі клубу УПЛ, який претендує на єврокубки, поки що не може", – йдеться в заяві прес-служби.

Нагадаємо, Шевченко – вихованець Шахтаря. До Кривбаса приєднався у липні 2021 року. У поточному сезоні за головну команду провів 6 матчів, без результативних дій. Його контракт з криворіжцями чинний до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 150 тисяч євро.

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