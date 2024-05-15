Брайтон вдома програв Челсі в передостанньому матчі цього сезону АПЛ. Звіт про гру за участю Михайла Мудрика читайте на "Футбол 24".

Травма Мудрика

У Мудрика гарно склалась ситуація наприкінці сезону. Поки конкуренти були травмовані, Михайло закріпився в основі. Сьогодні українець всьоме поспіль вийшов у стартовому складі Челсі на матч АПЛ. Отримав шанс показати себе перед Роберто Де Дзербі.

Мудрик не зіграв навіть тайм за Челсі в матчі проти Де Дзербі – українець травмувався у неоднозначному епізоді

На жаль, відіграв Мудрик тільки 40 хвилин. Наприкінці першого тайму вінгер збірної України жорстко зіткнувся з Лемпті в центрі поля. Обличчя Михайла витримало удар плечем. Медики довго чаклували та звели його на ноги, але Мудрику довелося піти на заміну через підозру на струс мозку.

За відведений час українець встиг один раз вдало піти у дриблінг і віддати пас під дальній удар Палмеру. А також взяв участь у гольовій атаці, перевівши м'яч на лівий фланг. Оцінки статистичних порталів: SofaScore – 6.7, WhoScored – 6.4, FotMob – 6.3.

Кривдник українця був найгострішим

Так сталося, що кривдник Мудрика був найгострішим у складі Брайтона. Лемпті створив два найкращі моменти господарів. Після його прострілу гостро пробив біля стійки Адінгра, на його подачу відгукнувся Жоау Педро – голкіпер перевів м'яч у поперечину. У другому таймі з прострілу Лемпті міг забити Гросс.

Челсі летить в Європу

Челсі атакував більше та краще. У гостей виділявся, звичайно ж, Палмер. Коул часто придумував щось цікаве. Саме він і відкрив рахунок у зустрічі, скориставшись класним навісом Кукурельї. До речі, іспанця освистували щоразу, коли він зустрічався з м'ячем. Як і Кайседо.

Кукурелья міг відомстити. Ще до перерви Марк заробив пенальті, однак суддя після перегляду VAR скасував своє рішення, адже Буонанотте чисто зіграв у підкаті. Арбітри також скасували гол Челсі через офсайд Джексона, який завершив розіграш Чалоба та Бадіашиля.

Брайтон намагався атакувати, але Челсі відповідав швидкими контрвипадами. Один з таких завершився голом. Гюсто проскочив по флангу та зряче прострілив у центр штрафного майданчика. Там вже чекав Нкунку – конкурент Мудрика забив перший гол після затяжної травми.

Фінальна частина матчу підготувала неприємні епізоди. Голкіпер "чайок" збив Джексона під час виходу сам на сам й ледь не отримав червону. А отримав червону Джеймс. Капітан Челсі вийшов вдруге за цей рік і не стримав емоції – після програного епізоду вдарив по ногах Педро.

У компенсований час Велбек скоротив відставання господарів, але на більше часу не вистачило. Челсі здобув четверту поспіль перемогу, набрав 60 очок і піднявся на шосте місце. В останньому турі лондонцям вистачить нічиєї з Борнмутом, щоб гарантувати собі єврокубки. Скоріш за все, це буде Ліга конференцій.