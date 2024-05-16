У поєдинку 34-го туру Ньюкасл на виїзді поступився Манчестер Юнайтед (2:3). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Одразу три команди продовжували боротьбу за шосту сходинку, яка дає можливість зіграти у Лізі конференцій. Окрім Челсі, кандидатами на третій за силою єврокубок були Манчестер Юнайтед з Ньюкаслом, які зійшли в очній дуелі у перенесеному матчі 34-го туру АПЛ.

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Каземіро на 10-й хвилині змарнував розкішну можливість вивести МЮ вперед, пробивши над поперечиною. Згодом Гарначо не зумів переграти Дубравку, цілячись у нижній кут воріт з гострого кута. Однак в середині тайму "червоні дияволи" таки пробили оборону "сорок": захисники прогавили Майну, який опинився в районі одинадцятиметрової позначки, і Коббі легко пробив повз кіпера. Бьорн наприкінці тайму вже бачив м'яч у воротах МЮ, але в останній момент оборонець встиг вибити сферу.

Одразу по перерві Ньюкасл зрівняв: стрімка контратака, Мерфі прострілив з правого флангу і Гордон вже у падінні проштовхнув сферу у сітку. Ісак за трохи міг збільшувати перевагу гостей, але влучив у поперечину. Натомість Ман Юнайтед у відповідь забив вдруге: Діалло вдало зіграв на добиванні після розіграшу кутового, завдавши гарматного удару з меж штрафного.

Ньюкасл почав буквально бомбардувати ворота Онана (чого тільки варті спроби Лонгстаффа та Жоелінтона), але камерунець стояв стіною. Тен Хаг провів перші заміни лише на 82-й хвилині і вони стали вирішальними: Хьойлунд отримав м'яч на лінії штрафного, під тиском захисників почав зміщуватись праворуч і несподівано пробив у протилежний кут – 3:1. Вже у доданий час "сороки" скоротили красивим голом Холла, але на більше не вистачило сил.

Перемога принесла Манчестер Юнайтед 57 очок і підняла на восьме місце турнірної таблиці. У Ньюкасла стільки ж балів і сьома сходинка.

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