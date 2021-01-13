Контракт розірваний за обопільною згодою сторін, повідомляє офіційний сайт луганців.

"Клубу все одно, кого підписувати": гендиректор Зорі прокоментував потенційний трансфер Шахаба

Махарадзе приєднався до Зорі влітку 2018 року. Відіграв за команду 24 матчі, пропустив 22 голи, дев'ять разів зберігав ворота "сухими". Через травму голкіпер навіть не потрапив до заявки бронзового призера УПЛ на поточний сезон.

Додамо, що чутки пов'язували 27-річного Махарадзе з переходом у СК Дніпро-1.

Зоря у матчі з двома пенальті врятувала нічию з польським Ракувом