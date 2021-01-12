У першому товариському матчі на зимових зборах луганці розписали бойову нічию з польським клубом. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Товариський матч

Ракув (Польща) – Зоря (Україна) – 2:2

Голи: Гутковскіс, 54 (пен.), Літва, 65 – Громов, 56, Фаворов, 82 (пен.)

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Перший товариський поєдинок у новому році Зоря проводила проти ченстоховського Ракува. Польський клуб у чемпіонаті Польщі набрав непоганих обертів – на зимову паузу він пішов на другій сходинці турнірної таблиці Екстракляси. Цікаво, що досі найвищим досягненням Ракува була восьма сходинка чемпіонату і фінал Кубка країни. До слова, обидві команди раніше між собою ніколи ще не зустрічались.

Перший тайм голів не приніс, тож основні події розгорались у другій половині зустрічі. Спочатку Віталій Вернидуб грубо зіграв у підкаті у власному штрафному майданчику і арбітр вказав на позначку. Латвійський нападник поляків Владіславс Гутковскіс з пенальті легко переграв Микиту Шевченка. За дві хвилини Громов рахунок зрівняв: Артем наважився на дальній удар з-за меж штрафного майданчика – голкіпер Ракува пізно відреагував на постріл і сфера встигла прошмигнути під вже падаючого Браніслава Піндроха.

В середині другої сорокап'ятихвилинки Шевченко невпевнено вибив м'яч у поле, Міхал Літва випередив нашого гравця поблизу воротарського майданчика, увірвався до штрафного і пробив у дальній кут – захисники Зорі навіть не намагалися завадити поляку. Однак, наприкінці матчу луганці заробили своє право на одинадцятиметровий, який чітко реалізував Денис Фаворов.

Перша нічия у першому матчі в новому році з непростим суперником поставила багато запитань перед Віктором Скрипником. Вже за три дні, 15 січня, луганці спробують дати бій ще одному представнику Екстракляси – П'ясту з Глівіце.

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