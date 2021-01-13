Заря разорвала контракт с Махарадзе
17:04 - Читати українською
Заря отказалась от услуг голкипера Заури Махарадзе.
Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт луганчан.
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Махарадзе присоединился к Заре летом 2018 года. Сыграл за команду 24 матча, пропустил 22 гола, девять раз сохранял ворота "сухими". Из-за травмы голкипер даже не попал в заявку бронзового призера УПЛ на текущий сезон.
Добавим, что слухи связывали 27-летнего Махарадзе с переходом в СК Днепр-1.
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