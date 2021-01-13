Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт луганчан.

"Клубу все равно, кого подписывать": гендиректор Зари прокомментировал возможный трансфер Шахаба

Махарадзе присоединился к Заре летом 2018 года. Сыграл за команду 24 матча, пропустил 22 гола, девять раз сохранял ворота "сухими". Из-за травмы голкипер даже не попал в заявку бронзового призера УПЛ на текущий сезон.

Добавим, что слухи связывали 27-летнего Махарадзе с переходом в СК Днепр-1.

Заря в матче с двумя пенальти спасла ничью с польским Ракувом