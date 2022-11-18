Програму чергового туру УПЛ відкрила справжня битва за третє місце. Його посідала Зоря, однак у Олександрії була аналогічна кількість очок – та і за всіма іншими показниками команди йшли на рівних. Луганці трималися вище лишень завдяки більшій кількості забитих голів.

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Букмекери вважали фаворитами саме підопічних Патріка ван Леувена, однак перший тайм виявився доволі рівним. Суперники демонстрували динамічну гру та якісно працювали з м'ячем (як і очікували), але моментів було обмаль. Втім, усі вони мали призвести до взяття воріт.

Два з них прилетіли після прямих ударів зі штрафного. Олександрія ледь не вийшла вперед на 19-й хвилині завдяки пострілу Мірошніченка (стійка врятувала луганців), а Булеца на 43-й відповів влучанням у поперечину. Крім того, на 29-й Мишньов завершив контратаку Зорі рандеву з Біликом – Дмитро перекинув голкіпера, але м'яч пролетів над поперечкою. От і вся гострота.

Відпочивати команди відправились за нулів на табло, однак за п'ять хвилин по перерві стався ще один вихід віч-на-віч – цього разу Антюх відкрився під розрізний пас від Булеци й пробив низом. Білик парирував, а Демченко практично одразу огризнувся щільним дальнім ударом. Мацапура потягнув.

Ще через кілька хвилин Кожушко увірвався на лівий край штрафного Зорі й бахнув з близької відстані, але Імереков в останню мить накрив потенційно гольовий постріл. Взагалі, на старті другого тайму Олександрія виглядала значно активніше. Тим більше неочікуваними стали подальші події.

Все почалося з голу луганців на 62-й хвилині. Бутко після шикарної діагоналі від Бражка обігрався з Мишньовим, отримавши ефектну закидушку за спини захисникам. Богдан прийняв пас на куті воротарського й опинився перед Біликом – Олег був першим на м'ячі, але рукою Олег вибив його лишень у корпус фулбеку. Від нього сфера залетіла у ворота. 1:0.

Олександрія несподівано захиталася. Вже на 64-й хвилині Мишньов замкнув подачу від Данченка, пробивши над поперечкою з шести метрів. На тій же 64-й він мав забивати у порожні ворота з центру штрафного, але не влучив. Зрештою, на 68-й навіс Данченка завершився скидкою від Чурка на лінію карного майданчика (або ж вдалим відскоком) – Булеца прийняв м'яч і з лету відправив його у дев'ятку. 2:0!

На 70-й справа дійшла до розгрому. Бутко після розіграшу кутового виконав крос, який пролетів крізь усіх захисників і поцілив у стійку – а від неї залетів у сітку. 3:0! Олександрійці були настільки шоковані, що на 76-й хвилині Русин і Антюх вийшли 2-в-1 проти Білика. Денис забив у порожні. 4:0! Передгольовий пас у свій актив знову заніс Бражко.

Олександрія на 78-й хвилині змогла відповісти ефектним голом Рибалки прямим ударом зі стандарту. Втім, наприкінці зустрічі луганці могли відновити свою перевагу в чотири м'ячі – Русин прибрав захисника на лівому краю штрафного й бахнув у ближній кут, але влучив у стійку! У підсумку, фінальний свисток зафіксував перемогу підопічних Патріка ван Леувена з рахунком 4:1.

Зоря набрала 26 очок і зберегла третю позицію, наблизившись до Шахтаря на відстань в один заліковий бал (хоча у "гірників" є два матчі в запасі). Олександрія, маючи в активі 23 пункти, тримається п'ятою. Бутко ж святкує перший дубль у кар'єрі, хоча за часів виступів у Волині в нього був один хет-трик.

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