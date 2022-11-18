Программу очередного тура УПЛ открыла настоящая битва за третье место. Его занимала Заря, однако у Александрии было аналогичное количество очков – да и по всем остальным показателям команды шли на равных. Луганчане держались выше только благодаря большему количеству забитых голов.

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Букмекеры считали фаворитами именно подопечных Патрика ван Леувена, однако первый тайм оказался довольно равным. Соперники демонстрировали динамичную игру и качественно работали с мячом (что и ожидалось), но моментов было мало. Впрочем, все они должны были привести ко взятию ворот.

Два из них прилетели после прямых ударов со штрафного. Александрия едва не вышла вперёд на 19-й минуте благодаря выстрелу Мирошниченко (штанга спасла луганчан), а Булеца на 43-й ответил попаданием в перекладину. Кроме того, на 29-й Мишнёв завершил контратаку Зари рандеву с Билыком – Дмитрий перебросил голкипера, но мяч пролетел над каркасом. Вот и вся острота.

Отдыхать команды отправились при нулях на табло, однако через пять минут после перерыва произошел ещё один выход один на один – на этот раз Антюх открылся под разрезной пас от Булецы и пробил низом. Билык парировал, а Демченко практически сразу огрызнулся плотным дальним ударом. Мацапура потащил.

Ещё через несколько минут Кожушко ворвался на левый край штрафной Зари и бахнул с близкого расстояния, но Имереков в последний момент накрыл потенциально голевой выстрел. Вообще, на старте второго тайма Александрия выглядела значительно активнее. Тем более неожиданными стали дальнейшие события.

Все началось с гола луганчан на 62-й минуте. Бутко после шикарной диагонали от Бражко обыгрался с Мишневым, получив эффектный заброс за спины защитникам. Богдан принял пас на углу вратарской и оказался перед Билыком – Олег был первым на мяче, но рукой Олег выбил его лишь в корпус фулбека. От него сфера залетела в ворота. 1:0.

Александрия неожиданно зашаталась. Уже на 64-й минуте Мишнёв замкнул подачу от Данченко, пробив над перекладиной с шести метров. На той же 64-й он должен был забивать в пустые ворота из центра штрафной, но не попал. В конце концов, на 68-й навес Данченко завершился скидкой от Чурко на линию штрафной (или же удачным отскоком) – Булеца принял мяч и с лёту отправил его в девятку. 2:0!

На 70-й дело дошло до разгрома. Бутко после розыгрыша углового выполнил кросс, который пролетел сквозь всех защитников и попал в штангу – а от неё залетел в сетку. 3:0 Александрийцы были настолько шокированы, что на 76-й минуте Русин и Антюх вышли 2-в-1 против Билыка. Денис забил в пустые. 4:0 Предголевой пас в свой актив снова занес Бражко.

Александрия на 78-й минуте смогла ответить эффектным голом Рыбалки прямым ударом со стандарта. Впрочем, в конце встречи луганчане могли восстановить свое преимущество в четыре мяча – Русин убрал защитника на левом краю штрафной и бахнул в ближний угол, но попал в штангу! В итоге, финальный свисток зафиксировал победу подопечных Патрика ван Леувена со счетом 4:1.

Заря набрала 26 очков и сохранила третью позицию, приблизившись к Шахтеру на расстояние в один зачетный балл (хотя у "горняков" есть два матча в запасе). Александрия, имея в активе 23 пункта, держится пятой. Бутко же празднует первый дубль в карьере, хотя во времена выступлений в Волыни у него был один хет-трик.

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