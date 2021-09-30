Зоря внаслідок масштабних літніх перестановок у складі знову провалила початок сезону, чергуючи невиразні перемоги з нічиїми та поразками. Особливо жахливо луганці виступали в єврокубках – у Відні підопічні Віктора Скрипника зазнали розгрому, вдома від Рапіда вони пропустили тричі, а у дебютному матчі в Лізі конференцій команду переїхав Буде-Глімт (1:3). За чутками у ЗМІ, після цього в команді відбулося загальне зібрання, до якого через відеозв'язок долучився навіть президент клубу.

Зоря – Рома: Фаворов констатував заряд впевненості перед двобоєм Ліги конференцій

Емоції, спровоковані фіаско в Норвегії, зуміли завести Зорю. В останніх двох турах УПЛ колектив влаштував справжню різанину, тричі забивши Чорноморцю й відвантаживши чотири м'ячі СК Дніпру-1, мало що дозволивши суперникам біля власних воріт. Щоправда, на Дніпро-Арені луганці провели три голи лишень після вилучення Когута, однак до виносу в Буде команда пропускала купу голів навіть від аутсайдерів, виглядаючи вкрай нестабільно. Зараз же візуально все, ніби-то, здорово.

Втім, то УПЛ, а от чи перенесеться даний ренесанс на єврокубки? У Норвегії підопічні Віктора Скрипника зіткнулися із колективом, який ставить сучасний атакувальний футбол, працює у високому темпі, агресивно пресингує й заходить у карний майданчик через комбінації. Українська команда не тільки допускала купу помилок, а й не знала, що робити в позиційному плані – наприклад, Цвек то зустрічав опонентів дуже високо (аж на чужій третині поля), то вичікував до останнього, приймаючи рішення безсистемно й провалюючись майже у всіх випадках. А Рома значно сильніша за Буде-Глімт. Сьогоднішня зустріч покаже, чи вміє Зоря робити висновки.

Ліга конференцій не відповідає амбіціям "вовків", тож вболівальники очікують від італійців резервоного складу та відсутності мотивації. Можливо, так і було б, якби римлян не очолював трофеєфіл Моурінью, а в останньому турі Серії А команда не поступилася Лаціо. Жозе, звісно ж, знайшов залізні аргументи, аби перенести відповідальність за фіаско на весь світ, однак тіфозерію вони не цікавлять. Та і футболістам потрібна компенсація за фіаско. Саме тому сьогодні не варто очікувати на серйозні поблажки з боку гостей, хоча деякі кадрові перестановки Рома повинна провести.

"Джалороссі" мають гігантську перевагу в класі, а їхній футбол у атаці виглядає симпатично – вони четверті в Італії за кількістю забитих голів, п'яті за xG й другі за числом передач у радіус 20-ти метрів від воріт суперника. Вже цей факт виглядає доволі неочікувано, адже мова йде про пізнього Моурінью, однак ще більший шок викликають показники в обороні. Рома не пропускала голи лише від Салернітани та Трабзонспора, а в останніх п'яти турах "вовки" жодного разу не завершували на "нуль". За очікуваними пропущеними м'ячами у Серії А вони йдуть п'ятими з кінця.

Словом, Зорі не варто тремтіти перед італійцями. Так, суперник грізний, але його краще атакувати, ніж стримувати "автобусом". Тим паче, що нав'язати гру на зустрічних курсах Ромі не так і складно – ця команда демонструє низьку інтенсивність пресингу й має певні проблеми в позиційній роботі. Луганці матимуть шанси.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: –

Травмовані: Вернидуб (під питанням), Шевченко – Спінаццола

Орієнтовні склади на матч Зоря – Рома

Зоря: Мацапура – Фаворов, Цвек, Імереков, Хомченовський – Назарина – Кабаєв, Булеца, Кочергін – Громов, Сайядманеш

Рома: Патрісіу – Карсдорп, Манчіні, Смоллінг, Калафйорі – Діавара, Верету – К. Перес, Пеллегріні, Ель-Шаараві – Шомуродов

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Рома – очевидний фаворит пари, але списувати Зорю до стартового свистка не варто. Ми ще не знаємо, наскільки покращилась гра луганців після фіаско в Норвегії, однак в останніх поєдинках команда діяла впевнено, без серйозних помилок, забиваючи багато голів. Між тим, підопічні Віктора Скрипника і в кризовому стані забивали дуже часто, тож на гол у ворота хиткої оборони "вовків" сподіватися можна.

Втім, на гол у ворота Буде-Глімта теж можна було сподіватись, а вийшов шалений провал. Зоря навіть у поєдинку проти скромних норвежців не поспівала за темпом суперника, постійно помиляючись у позиційному плані. Оборона ж у нашої команди навіть за мірилами УПЛ виглядає занадто вразливою – а сьогодні їй доведеться зустрітись з футболістами рівня Серії А.

На емоційному піднесенні Зоря повинна дати бій Ромі, але "вовки" виглядають значно сильніше. Вони швидші, агресивніші й не менш заряджені на перемогу. Саме на тріумф "джалороссі" ми і поставимо.

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