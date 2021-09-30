Заря вследствие масштабных летних изменений в составе вновь провалила начало сезона, чередуя невнятные победы с ничьими и поражениями. Особенно ужасно луганчане выступали в еврокубках – в Вене подопечные Виктора Скрипника подверглись разгрому, дома от Рапида они пропустили трижды, а в дебютном матче в Лиге конференций команду переехал Будё-Глимт (1:3). По слухам в СМИ, после этого в команде случилось общее собрание, к которому через видеосвязь присоединился даже президент клуба.

Заря – Рома: Фаворов констатировал заряд уверенности перед поединком Лиги конференций

Эмоции, спровоцированные фиаско в Норвегии, сумели завести Зарю. В последних двух турах УПЛ коллектив устроил настоящую резню, трижды забив Черноморцу и отгрузив четыре мяча СК Днепру-1, мало что позволив соперникам у своих ворот. Правда, На Днепр-Арене они провели три гола лишь после удаления Когута, однако до выноса в Буде команда пропускала кучу голов даже от аутсайдеров, выглядя крайне нестабильно. Сейчас же всё, вроде бы, здорово.

Впрочем, это УПЛ, а вот перенесётся данный ренессанс на еврокубки? В Норвегии подопечные Виктора Скрипника столкнулись с коллективом, который ставит современный атакующий футбол, работает в высоком темпе, агрессивно прессингует и заходит в штрафную через комбинации. Украинская команда не только допускала кучу ошибок, но и не знала, что делать в позиционном плане – например, Цвек то встречал оппонентов высоко (аж на чужой трети поля), то выжидал до последнего, принимая решения бессистемно и проваливаясь почти во всех случаях. А Рома значительно сильнее Буде-Глимта. Сегодняшняя встреча покажет, умеет ли Заря делать выводы.

Лига конференций не соответствует амбициям "волков", поэтому болельщики ожидают от итальянцев резервный состав и отсутствие мотивации. Возможно, так и было бы, если бы римлян не возглавлял трофеефил Моуринью, а в последнем туре Серии А команда не уступила Лацио. "Особенный", как всегда, нашёл железные аргументы, чтобы перенести ответственность за фиаско на весь мир, но тифозерию отмазки не интересуют. Да и футболистам нужна компенсация за фиаско. Именно поэтому сегодня не стоит ожидать серьёзных поблажок со стороны гостей, хотя некоторые кадровые перестановки Рома должна провести.

"Джалоросси" имеют гигантское преимущество в классе, а их футбол в атаке выглядит симпатично – они четвёртые в Серии А по количеству голов, пятые по xG и другие по числу передач в радиус 20-ти метров от ворот соперника. Уже этот факт выглядит довольно неожиданно, ведь речь идёт о позднем Моуринью, однако ещё больший шок вызывают показатели в обороне. Рома не пропускала лишь от Салернитаны и Трабзонспора, а в последних пяти турах "волки" ни разу не завершали на "ноль". По ожидаемым пропущенным мячам в чемпионате они идут пятыми с конца.

Словом, Заре не стоит дрожать перед итальянцами. Да, соперник грозный, но его лучше атаковать, чем сдерживать "автобусом". Тем более, что навязать игру на встречных курсах Роме не так и сложно – эта команда демонстрирует низкую интенсивность прессинга и имеет определённые проблемы в позиционной работе. Луганчане будут иметь шансы.

Кадровая ситуация

Дисквалифицированы: –

Травмированные: Вернидуб (под вопросом), Шевченко – Спинаццола

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Рома

Заря: Мацапура – Фаворов, Цвек, Имереков, Хомченовский – Назарина – Кабаев, Булеца, Кочергин – Громов, Сайядманеш

Рома: Патрисиу – Карсдорп, Манчини, Смоллинг, Калафьори – Диавара, Верету – К. Перес, Пеллегрини, Эль-Шаарави – Шомуродов

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Рома – явный фаворит пары, но списывать Зарю до стартового свистка не стоит. Мы ещё не знаем, насколько улучшилась игра луганчан после фиаско в Норвегии, однако в последних матчах команда действовала уверенно, без серьёзных ошибок, забивая много голов. Между тем, подопечные Виктора Скрипника даже в кризисном состоянии забивали много, поэтому на гол в ворота неустойчивой обороны "волков" надеяться можно.

Впрочем, на гол в ворота Будё-Глимт тоже можно было надеяться, а вышел бешеный провал. Заря даже в поединке против скромных норвежцев не поспевала за темпом соперника, постоянно ошибаясь в позиционном плане. Оборона же у нашей команды даже при меркам УПЛ выглядит слишком уязвимой – а сегодня ей придётся встретиться с футболистами уровня Серии А.

На эмоциональном подъёме Заря должна дать бой Роме, но "волки" выглядят значительно сильнее. Они быстрее, агрессивнее и не менее заряжены на победу. Именно на триумф "джалоросси" мы и поставим.

Мучительный конец истории Тотти и Ромы – Император празднует юбилей, развивает бизнес и заставляет Вечный город мечтать