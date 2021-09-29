"Як спортсмен ти все життя мрієш і працюєш, щоб дістатися до матчів такого рівня, адже це топовий чемпіонат і суперник. Хочемо перевірити себе та зіграти якомога краще.

Зоря – Рома: матч Ліги конференцій довірили бригаді арбітрів із Португалії

Безумовно, нас радують останні результати, але ми недобре почали виступи в нашій лізі, у нас були невдалі матчі, тому ігри з Чорноморцем і СК Дніпро-1 якраз той момент, що додає впевненості.

Така сильна команда і топовий тренер, всі чудово знають їхню гру на високому рівні. Ми всі в очікуванні цього поєдинку, щоб на фоні такої цікавої та сильної команди проявити свої професіональні якості.

Ми готувалися в стандартному режимі, як це відбувається зазвичай. Деякі питання нам тренерський штаб підкаже і пояснить, на що нам варто додатково звернути увагу, і ми повинні будемо це показати на полі", – наводить слова Фаворова офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що матч Зоря – Рома відбудеться у Запоріжжі в четвер, 30 вересня. Початок поєдинку о 19:45.

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