Зоря на своєму офіційному сайті оголосила про припинення співпраці з Ігорем Чайковським.

Скрипник визнаний найкращим тренером 16-го туру УПЛ

Угоду було розірвано за обопільною згодою. Інші деталі не повідомляються. У поточному сезоні хавбек майже не грав – лише 13 хвилин у двох матчах та нуль результативних дій. Ще у шести поєдинках він був у заявці.

До слова, Чайковський почав грати за Зорю ще у 2010-му і до цього часу виступав за луганський клуб з невеликими перервами. Загалом у футболці луганців 29-річний хавбек провів 141 поєдинок.

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