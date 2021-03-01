Зоря припинила співпрацю з Чайковським
13:11 - Читать на русском
Ігор Чайковський більше не вважається гравцем луганського клубу.
Зоря на своєму офіційному сайті оголосила про припинення співпраці з Ігорем Чайковським.
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Угоду було розірвано за обопільною згодою. Інші деталі не повідомляються. У поточному сезоні хавбек майже не грав – лише 13 хвилин у двох матчах та нуль результативних дій. Ще у шести поєдинках він був у заявці.
До слова, Чайковський почав грати за Зорю ще у 2010-му і до цього часу виступав за луганський клуб з невеликими перервами. Загалом у футболці луганців 29-річний хавбек провів 141 поєдинок.
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