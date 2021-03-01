Заря на своем официальном сайте объявила о прекращении сотрудничества с Игорем Чайковским.

Скрипник признан лучшим тренером 16-го тура УПЛ

Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию. Другие детали не сообщаются. В текущем сезоне хавбек почти не играл – только 13 минут в двух матчах и ноль результативных действий. Еще в шести поединках он был в заявке.

К слову, Чайковский начал играть за Зарю еще в 2010-м и до сих пор выступал за луганский клуб с небольшими перерывами. Всего в футболке луганчан 29-летний хавбек провел 141 поединок.

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