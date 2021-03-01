Скрипник визнаний найкращим тренером 16-го туру УПЛ
11:16 - Читать на русском
Українська Прем'єр-ліга підбила підсумки напруженого 16-го туру.
Віктор Скрипник отримав заслужене звання Найкращий тренер туру, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
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Наставник Зорі отримав 4,8 балів з 5 можливих від експертної комісії. Його команда вирвала перемогу над Шахтарем на останніх секундах та скоротила відставання від другого місця. Тепер Зорю від "гірників" відділяють 4 пункти.
Вже у наступному турі "мужики" Віктора Скрипника на домашньому полі прийматимуть Львів. Матч запланований на 7 березня о 17:00.
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