Віктор Скрипник отримав заслужене звання Найкращий тренер туру, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Скрипник – про перемогу над Шахтарем: Після вилучення – тягнули час, щоб хоча б унічию зіграти

Наставник Зорі отримав 4,8 балів з 5 можливих від експертної комісії. Його команда вирвала перемогу над Шахтарем на останніх секундах та скоротила відставання від другого місця. Тепер Зорю від "гірників" відділяють 4 пункти.

Вже у наступному турі "мужики" Віктора Скрипника на домашньому полі прийматимуть Львів. Матч запланований на 7 березня о 17:00.

Зоря в меншості переграла Шахтар у видовищному матчі туру – спрацювала заміна Скрипника, перша поразка Каштру в УПЛ