Заря вернулась со сбора

Луганская Заря завершила тренировочный сбор в Турции и вернулась в Украину.

Заря на своем официальном сайте сообщила о завершении зимнего сбора в Турции. Игроки получили несколько выходных.

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Команду по ходу пребывания в Турции покинул бразильский форвард Рафаэль, который перебрался в Слован на правах аренды.

В Украине Заря находиться до 7 февраля включительно, а затем отправится на второй сбор в Турцию, и оттуда в Киев, где подопечных Юрия Вернидуба 25 февраля ожидает матч с Динамо.