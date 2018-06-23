toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
НІМЕЧЧИНА - ШВЕЦІЯ БЕЛЬГІЯ - ТУНІС ПІВДЕННА КОРЕЯ - МЕКСИКА Новини ЧС 2018

Зоря попрощалася з Луніним

22 червня 22:12 831 Читать на русском
Зоря попрощалася з Луніним
Андрій Лунін / фото: ФК Зоря

Зоря подякувала екс-голкіперу команди Андрію Луніну за час, проведений у луганській команді.

"Луганська Зоря завершила один з найгучніших трансферів в українському футболі. Багато чуток ходило про те, куди перебереться наш голкіпер Андрій Лунін. І ось, нарешті, всі чутки можна розвіяти і сказати, що в боротьбі за одного з найперспективніших голкіперів переміг мадридський Реал. Саме в Мадриді Андрій продовжить свою кар'єру.

Лунін підписав довгостроковий контракт з Реалом

Говоримо Андрію Луніну велике спасибі за час, проведений в луганській Зорі. Нагадаємо, що Андрій перейшов до табору "чорно-білих" влітку 2017 го року. За цей час Лунін зіграв 36 поєдинків. 29 в чемпіонаті, 6 в груповому етапі Ліги Європи і 1 в Кубку України. Уболівальниками луганського клубу голкіпер був названий найкращим гравцем сезону 2017/2018 у складі луганців.

Дякуємо Андрію Луніну за виступи за Зорю. Бажаємо з гідністю прийняти виклик долі і з часом стати основним голкіпером одного з найкращих клубів світу. Дякую, Андрію! Удачі в новому клубі", – йдеться у повідомленні прес-служби Зорі.

Теги
Трансфери Трансфери Реал Мадрид Трансфери чемпіонату України Трансфери Чемпіонату Іспанії Зоря Зоря Андрій Лунін Андрій Лунін
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
44
хв
Південна Корея
18:00
Мексика
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук