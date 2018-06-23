Зоря попрощалася з Луніним

Зоря подякувала екс-голкіперу команди Андрію Луніну за час, проведений у луганській команді.

"Луганська Зоря завершила один з найгучніших трансферів в українському футболі. Багато чуток ходило про те, куди перебереться наш голкіпер Андрій Лунін. І ось, нарешті, всі чутки можна розвіяти і сказати, що в боротьбі за одного з найперспективніших голкіперів переміг мадридський Реал. Саме в Мадриді Андрій продовжить свою кар'єру.

Лунін підписав довгостроковий контракт з Реалом

Говоримо Андрію Луніну велике спасибі за час, проведений в луганській Зорі. Нагадаємо, що Андрій перейшов до табору "чорно-білих" влітку 2017 го року. За цей час Лунін зіграв 36 поєдинків. 29 в чемпіонаті, 6 в груповому етапі Ліги Європи і 1 в Кубку України. Уболівальниками луганського клубу голкіпер був названий найкращим гравцем сезону 2017/2018 у складі луганців.

Дякуємо Андрію Луніну за виступи за Зорю. Бажаємо з гідністю прийняти виклик долі і з часом стати основним голкіпером одного з найкращих клубів світу. Дякую, Андрію! Удачі в новому клубі", – йдеться у повідомленні прес-служби Зорі.