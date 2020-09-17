Зоря найближчим часом має оголосити про оренду іранського нападника Аллах'яра Сайядманеша, повідомляє Hurriyet з посиланням на A Spor.

Яремчук став альтернативою Супрязі в Болоньї – форвард також зацікавив гранд Серії А

Український клуб матиме право викупити гравця за 3,5 млн євро, хоча видання Asist Analiz, на яке посилається сайт вболівальників Зорі, інформує, що Фенербахче розраховує на гравця, а тому не додавав пункт про викуп форварда.

Минулий сезон Сайядманеш провів в оренді за Істанбулспор, за який забив 1 гол в 11 матчах. Основна його позиція – центральний форвард, проте може зіграти лівого або правого вінгера.

Шість тренерів УПЛ під загрозою відставки: українські "Сімеоне" та "Нагельсманн" – також у зоні ризику