За інформацією "Футбол 24", є надійне підтвердження, що клуб, який цікавився Яремчуком – це Болонья. Вони потребують забивного форварда, який одразу дасть результат. У новому сезоні Болонья планує боротись за Лігу Європи.

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Інтерес активізував конфлікт Яремчука з клубом. Розглядали варіант оренди із правом викупу. Але Гент не планує віддавати українця, оскільки виступатиме мінімум в груповому раунді Ліги Європи (в разі вильоту від Динамо – прим. "Футбол 24"), а наступного року він має всі шанси зіграти на Євро. Окрім Болоньї, як нам стало відомо, тема Яремчука знову випливала у Ромі, де під питанням майбутнє Джеко.

До слова, Яремчук виступає за Гент з літа 2017-го, куди перебрався з Динамо. У цьому сезоні українець провів вже 5 матчів у футболці бельгійського клубу, відзначився одним голом та одним асистом. Контракт з Гентом розрахований до літа 2023 року.

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