Заря в ближайшее время объявить об аренде иранского нападающего Аллахьяра Сайядманеша, сообщает Hurriyet со ссылкой на A Spor.

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Украинский клуб имеет право выкупить игрока за 3,5 млн евро, хотя издание Asist Analiz, на которое ссылается сайт болельщиков Зари, информирует, что Фенербахче рассчитывает на игрока, а потому не добавлял пункт о выкупе форварда.

Прошлый сезон Сайядманеша провел в аренде за Истанбулспор, за который забил 1 гол в 11 матчах. Основная его позиция – центральный нападающий, но может сыграть левого или правого вингера.

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