Скрипник розповів, який футбол будує у Зорі

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник прокоментував своє бачення гри.

"Я не прийшов сюди і сказав: "Так, стоп. Граємо тепер ось так". Мені треба було побачити якості футболістів. Ці якості підходять тій чи іншій тактиці. Є гра з м'ячем, а є – без м'яча.

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Я хочу, щоб футболісти отримували задоволення від гри з м'ячем. Вони повинні якщо не через короткий пас грати, то дорожити м'ячем.

Люди перестають отримувати задоволення від футболу, коли починається марудна робота: набрати форму, пробігти певну кількість кілометрів. Колись знайдеться команда, яка швидша, або така сама, а немає відчуття ліктя партнера.

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Спочатку я хочу поставити своїм підопічним атакувальну модель гри, а вже потім навчимось грати без м'яча", – сказав Скрипник програмі Вацко Light.