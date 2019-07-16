Заря подписала сразу четырех футболистов – среди них экс-игроки Байера, Нюрнберга и Шахтера

Заря продолжает активно работать на трансферном рынке перед началом нового сезона.

Луганский клуб подписал контракты сразу с четырьмя футболистами, среди них: Лазио, Абу Ханна, Дмитрий Иванисеня и Никола Василь. Со всеми футболистами подписано соглашение на 2 года, сообщает официальный сайт Зари.

Все они находились на предсезонных сборах команды Скрипника и участвовали в товарищеских матчах.

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Лазио играет на позиции центрального защитника. Игрок находился в статусе свободного агента, последним клубом бразильца был Атлетико Итапирим, который он покинул в июне.

Никола Василь выступал за молодежные и юношеские сборные Боснии и Герцеговины, а последним клубом голкипера был немецкий Нюрнберг, который Василь покинул этим летом. Заметим, что в прошлом сезоне футболист выступал за дубль немецкого клуба, где провел 27 матчей в региональной лиге Германии, пропустил 31 гол и 9 раз оставил свои ворота "сухими".

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Абу Ханна выступает на позиции центрального защитника и является воспитанником Байера. В прошлом сезоне выступал за Магдебург, который покинул летом этого года в статусе свободного агента.

Дмитрий Иванисеня – опорный полузащитник, воспитанник Шахтера. Также выступал за Мариуполь и Динамо Тбилиси, которое покинул этим летом.