Новий контракт воротаря розрахований до 30 червня 2023 року, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Шевченко вперше опинився у Зорі сім років тому. Луганці орендували голкіпера у Шахтаря з 2013 по 2016-ий, після чого "гірники" повернули його собі. Закріпитися у складі гранда не вдалося, а оренда у Карпатах також була невдалою. З лютого 2019 року Микита став повноцінним гравцем Зорі і навіть дослужився до звання капітана.

Додамо, що у поточному сезоні Шевченко провів 13 матчів, в яких пропустив 18 голів і чотири рази зберігав свої ворота "сухими".

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