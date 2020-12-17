Заря подписала новый контракт с Никитой Шевченко
Заря и голкипер Никита Шевченко договорились о более длительном сотрудничестве.
Новый контракт вратаря рассчитан до 30 июня 2023 года, сообщает официальный сайт клуба.
Никита Шевченко объяснил свой фейл, который едва не стоил победы над Десной – партнеры спасли
Шевченко впервые оказался в Заре семь лет назад. Луганчане арендовали голкипера у Шахтера с 2013 по 2016-й, после чего "горняки" вернули его себе. Закрепиться в составе гранда не удалось, а аренда в Карпатах также была неудачной. С февраля 2019-го Никита стал полноценным игроком Зари и даже дослужился до звания капитана.
Добавим, что в текущем сезоне Шевченко провел 13 матчей, в которых пропустил 18 голов и четыре раза сохранял свои ворота "сухими".
Зоря провалила Лігу Європи: демарш Скрипника, незрозумілі трансфери і ще дві причини