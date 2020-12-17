Голкіпер Зорі Микита Шевченко виправдав свою помилку у матчі 1/8 фіналу Кубка України проти Десни.

Під завісу зустрічі воротар луганців опустив м'яч на газон, після чого повторно взяв його в руки. Арбітр призначив вільний удар, проте Десна не змогла використати чудовий шанс.

Кікбоксинг Юрченка, курйозний вільний удар і доленосний пенальті у відеоогляді матчу Десна – Зоря – 0:1

"Стукнув м'яч в поле, а він відкотився до мене. Я розгубився, знову взяв його в руки. Добре, що хлопці виправили мою помилку", – пояснив Шевченко у коментарі каналу "Футбол".

Додамо, що Зоря втримала мінімальну перемогу і приєдналася до семи інших учасників 1/4 фіналу.

Зоря вийшла у чвертьфінал Кубка України, втримавши перемогу над Десною у скандальному матчі з двома вилученнями