Зоря у своєму Facebook повідомила про продовження контракту із 19-річним воротарем Олександром Сапутіним, який був у розширеній заявці молодіжної збірної України на Євро-2023, але не поїхав на турнір. Нова угода голкіпера розрахована на 5 років.

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У сезоні 2022/23 Сапутін несподівано увірвався в основу Зорі. Молодий кіпер зіграв 15 матчів УПЛ, у 8-ми з яких не пропускав. Вочевидь, новий контракт передбачає суттєве підвищення зарплатні, адже раніше Олександр заробляв смішні, як для футболіста Прем'єр-ліги, 15 тисяч гривень.

Також Зоря повідомила, що Олег Данченко сезон 2023/24 проведе у складі луганців на правах оренди. Українцям вдалося домовитися з АЕКом щодо переходу захисника, який взимку пережив клінічну смерть і відтоді не грав у футбол. За підсумками першого кола минулого чемпіонату України Данченка визнали найкращим гравцем Зорі.

Окрім того, команда Ненада Лалатовіча може отримати ще одного новачка. Зоря цікавиться чемпіоном світу U-20 Максимом Чехом, який повернувся у Шахтар із оренди у Сабаїлі. Про можливий перехід хавбека до лав луганського клубу повідомляє Sportarena.

Нагадаємо, сезон 2022/23 Зоря під керівництвом Патріка ван Леувена завершила на 3-му місці УПЛ. У першому турі нового чемпіонату суперником луганців стане Рух.

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