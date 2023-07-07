У своїх соцмережах луганський клуб оголосив про підписання двох футболістів. Півзахисник Іван Головкін та форвард Владислав Бугай наступний сезон проведуть у складі Зорі. Прес-служба клубу не повідомила про деталі контактів.

Зоря продовжила контракти з двома важливими гравцями

Бугай виступав за Буковину, Миколаїв, Маріуполь, Чорноморець та Львів. В минулому сезоні він зіграв за львів'ян у 29 матчах, забив чотири голи та оформив один асист.

Головкін – вихованець донецького Шахтаря. Він виступав за Кристал, Волинь, а останнім його клубом був Інгулець. За кіровоградську команду він зіграв у 21 матчі та забив один гол.

Обидва футболісти будуть грати під керівництвом Ненада Лалатовіча, який нещодавно очолив Зорю.

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