Зоря оформила перехід екс-форварда Львова та ще одного гравця
Зоря продовжує активно працювати над посиленням свого складу.
У своїх соцмережах луганський клуб оголосив про підписання двох футболістів. Півзахисник Іван Головкін та форвард Владислав Бугай наступний сезон проведуть у складі Зорі. Прес-служба клубу не повідомила про деталі контактів.
Зоря продовжила контракти з двома важливими гравцями
Бугай виступав за Буковину, Миколаїв, Маріуполь, Чорноморець та Львів. В минулому сезоні він зіграв за львів'ян у 29 матчах, забив чотири голи та оформив один асист.
Головкін – вихованець донецького Шахтаря. Він виступав за Кристал, Волинь, а останнім його клубом був Інгулець. За кіровоградську команду він зіграв у 21 матчі та забив один гол.
Обидва футболісти будуть грати під керівництвом Ненада Лалатовіча, який нещодавно очолив Зорю.
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