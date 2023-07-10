Заря в своем Facebook сообщила о продлении контракта с 19-летним вратарем Александром Сапутиным, который был в расширенной заявке молодежной сборной Украины на Евро-2023, но не поехал на турнир. Новое соглашение голкипера рассчитано на 5 лет.

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В сезоне 2022/23 Сапутин неожиданно ворвался в основу Зари. Молодой кипер сыграл 15 матчей УПЛ, в 8-ми из которых не пропускал. Очевидно, что новый контракт предполагает существенное повышение зарплаты, ведь раньше Александр зарабатывал смешные, как для футболиста Премьер-лиги, 15 тысяч гривен.

Также Зоря сообщила, что Олег Данченко сезон 2023/24 проведет в составе луганчан на правах аренды. Украинцам удалось договориться с АЕКом о переходе защитника, который зимой пережил клиническую смерть и с тех пор не играл в футбол. По итогам первого круга прошлого чемпионата Украины Данченко признали лучшим игроком Зари.

Кроме того, команда Ненада Лалатовича может получить еще одного новичка. Заря интересуется чемпионом мира U-20 Максимом Чехом, который вернулся в Шахтер из аренды в Сабаиле. О возможном переходе хавбека в ряды луганского клуба сообщает Sportarena.

Напомним, сезон 2022/23 Заря под руководством Патрика ван Леувена завершила на 3-м месте УПЛ. В первом туре нового чемпионата соперником луганцев станет Рух.

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