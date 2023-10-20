Заря не знала побед в чемпионате в течение пяти туров подряд, да и вообще луганчане выиграли только один матч в УПЛ. Это надо было исправлять, ведь от зоны вылета спасала лишь разница голов. Впрочем, соперник у подопечных Валерия Кривенцова был непростым – Оболонь принимала их дома, торжествовав в трех поединках подряд (в частности прибив Динамо).

Лидер сборной Украины U-21 оказался в сфере интересов клуба Серии А, – источник

У гостей под вопросом было участие Джордана и Батагова, однако оба центрбека успели восстановиться. В общую группу вернулся и Чурко, однако в заявку его не внесли – а вот Данченко впервые за 11 месяцев вышел в основе. Кроме того, в УПЛ дебютировал опорник Азиангбе.

Луганчане шикарно стартовали, открыв счет уже на 5-й минуте встречи. Героем стал Герреро, который принял разрезной пас от Мичина и реализовал выход один на один. Таким образом, Эдуардо перевалил 4-матчевую серию без голов.

Счастье Зари продолжалось недолго. Уже на 7-й минуте Тарануха получил проникающую передачу и пробил в Турбаевского, а затем еще и сыграл на добивании (вторая попытка получилась слишком слабой). На 13-й он издали бахнул над перекладиной, а на 20-й Оболонь сравняла счет – это Суханов принял передачу от Косовского и выстрелил метров с 25-ти в левый угол. Турбаевский должен был отбивать, но мяч пролетел сквозь руки. 1:1!

Еще через семь минут экс-электрик оформил дубль. В этом помог Вантух, который неудачно сбросил мяч назад, а затем сбил Нагиева. Арбитр назначил пенальти – Суханов же уверенно переиграл голкипера. 1:2!

Впрочем, Вантух смог исправиться за свою ошибку. На 38-й минуте Роман выкатил передачу с левого фланга на линию штрафной, а Герреро пробил с разворота – точно в левый нижний. 2:2 В принципе, это были все моменты первого тайма. Команды реализовали практически все, что имели.

В начале второго тайма киевляне снова могли вырваться вперед. После подачи с углового на 49-й минуте последовала скидка на линию вратарской, откуда головой пробил Приймак – над перекладиной! Еще через три минуты Джордан не смог вынести мяч из правого угла вратарской, запустив небольшую свечу и позволив пробить Таранусе. Ростислав нанес удар головой, однако Турбаевский парировал!

Атакующий темп Оболони был сбит столкновением Суханова и Азиангбе, который в итоге пришлось заменить (вышли Краснопир и Нагнойный соответственно). Чуть позже Черненко заменил Дубка. Ход встречи выровнялся, а опасных моментов до 70-х минут не возникало – исключением стал лонгшот Горбача, который рикошетом пролетел мимо ближней девятки.

Расшевелить игру удалось аж на 74-й минуте, когда Заря неожиданно забила гол. Гости заработали угловой, подачу с него выбили на Мичина, а тот на дриблинге влетел в центр штрафной. Мяч из-под серба отскочил к Батагову, а тот выстрелил в ближний угол – 2:3!

"Пивовары" пошли вперед и едва не отыгрались в результате подачи со стандарта на 77-й. Подача Черненко прошла мимо всех и попала в правую штангу! Заря ответила прострелом Герреро, после которого Горбач пробивал в ближний угол, однако Рыбка спас Оболонь. Впрочем, он же и похоронил ее шансы на камбэк, сбив Герреро в штрафной площадке на 86-й минуте.

Арбитр назначил пенальти, а Денис Антюх уверенно его реализовал – 2:4! Луганчане празднуют первую за пять туров победу, набирают 9 очков и поднимают на 13-ю позицию в турнирной таблице. Оболонь с 12 зачетными баллами осталась десятой.

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