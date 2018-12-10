Зоря озвучила головні завдання на сезон – Вернидуб та Рафаїлов мають різні плани на Лігу Європи

Луганська Зоря планує наступний рік грати у Лізі Європи, проте наставник команди Юрій Вернидуб та генеральний директор луганців Сергій Рафаїлов бачать різні шляхи виконання цього завдання.

На думку Сергія Рафаїлова, потрапити у Лігу Європи не через кваліфікацію треба завдяки 3-му місцю у турнірій таблиці УПЛ.

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"Я думаю, що ніхто нам не пробачить, ні фанати, ні президент, якщо ми не займемо 3 місце. Тому можна казати, що наше завдання – 3 місце", – сказав він в ефірі програми "Профутбол".

Натомість наставник команди Юрій Вернидуб планує здобути путівку у єврокубки завдяки перемозі у Кубку України.

"Завдання номер 1 – вийти у фінал Кубка України. А фінал – це фінал, там перемагає той, хто більше цього хоче", – сказав він.

На зимову перерву Зоря пішла з 4 місцем та 28 очками в активі. У Олександрії, яка на 3 місці, 36 залікових пунктів.

У 1/4 фіналу Кубка України Зоря зіграє проти Львова на Арені Львів.

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