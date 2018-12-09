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УПЛ пішла на перерву – Шахтар став "зимовим чемпіоном"

20:35 421 Читать на русском
УПЛ пішла на перерву – Шахтар став "зимовим чемпіоном"
Шахтар – "зимовий чемпіон" УПЛ 2018/19 / фото: ФК Шахтар

Завершився 18 тур УПЛ, який став останнім у 2018 році. Наступні матчі чемпіонату України серед команд елітного дивізіону будуть зіграні аж у лютому 2019 року.

18 тур УПЛ, який завершився поєдинком Олександрія – Львів, став останнім у 2018 році. Наступний тур буде зіграний аж наприкінці лютого 2019 року (базова дата – 23 число).

"Зимовим чемпіоном" України став Шахтар. У 18 зіграних матчах підопічні Паулу Фонсеки набрали 45 очок, зазнавши лише однієї поразки. Друге місце у Динамо, причому кияни зуміли випередити Олександрію лише за підсумками 18 туру. У команди Хацкевича 38 очок, в Олександрії – 36.

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Замикають турнірну таблицю Арсенал-Київ (8 пунктів) та Чорноморець – 12. У першому етапі чемпіонату України залишилось зіграти 4 тури, після чого команди продовжать змагання у двох шістках. До слова, Шахтар та Динамо, як би це комічно не звучало, забезпечили собі участь у першій шістці.

Найкращим бомбардриром Прем'єр-ліги 2018/19 за підсумками осінньої частини чемпіонату став нападник Шахтаря Жуніор Мораєс (14 голів). Одразу троє гравців забили по 8 м'ячів – Віктор Циганков, Мар'ян Швед та Марлос.

Варто зазначити, що досі невідомо, скільки команд покине УПЛ за підсумками сезону 2018/19, адже клуби не змогли прийняти рішення щодо збільшення кількості учасників Прем'єр-ліги.

Джерело: Футбол 24
Україна18 тур

Олександрія - Львів: Неділя 09 грудня 2018

Олександрія
Матч завершено
1 : 2
Львів
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