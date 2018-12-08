Вернидуб: У Зорі є пропозиції щодо Сіласа та Харатіна

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб прокоментував перемогу над Арсеналом-Київ та розповів, що декілька гравців можуть покинути луганський клуб.

"Добре, що завершення футбольного року пройшло для нас непогано. Ми програли лише одну гру в останніх дев'яти турах. Правда були зовсім непотрібні нічиї. З Олександрією та зі Львовом. Тому така відстань у нас від Олександрії. Сподіваюся, хлопці відчули смак перемог.

Головне, що з хорошим настроєм і позитивом йдемо у відпустку. Будемо працювати. Нас чекають чотири гри в наступному році до поділу на шістки. Для початку потрібно потрапити в шістку. Боротьба не закінчилася. Вона тільки починається.

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Я можу сказати респект на адресу Грозного за те, що він взявся за Арсенал. Команда стала більш дисциплінованою, якщо порівнювати з грою першого кола. У них багато проблем, наскільки я чув. Їм важко. Можу висловити йому слова підтримки. Потрібно терпіння. Сподіваюся, з його сильним тренерським минулим все вийде.

Нас кожні півроку хтось покидає. Ми намагаємося жити далі. Це нормально. Життя триває. Є на хлопців хороший попит, що забезпечить клубу фінансове існування. Я розумію ситуацію і хорошій пропозиції, яке влаштовує футболіста і клуб, перешкоджати не буду. Я говорив з президентом. Сказав, що хотілося б закінчити чемпіонат у тому складі, який є. Тоді є шанс поборотися за шістку і більш високі місця.

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Плюс, у нас не все втрачено в Кубку України, хоча і граємо на виїзді зі Львовом, але шанси рівні. Чим менше ми втратимо футболістів в міжсезоння, тим стабільніше буде гра в подальшому. Як я можу відмовити тому ж Караваєву, якщо у нього з'явиться гідна пропозиція? Він стільки зробив для Зорі.

Які позиції хотілося б підсилити у міжсезоння? Виникає питання по опорній зоні, тому що, наскільки я знаю, є пропозиції по Ігорю Харатіну і Сіласу. Дуже хочеться знайти футболіста, який грає на позиції відтягнутого нападника. Того гравця, який зможе вести гру при позиційних атаках, володіє хорошим баченням поля. Плюс, нападник.