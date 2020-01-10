Зоря підпише племінника Ігоря Циганика, – ЗМІ

Луганський клуб близький до підписання контракту з родичем відомого журналіста.

22-річний латвійський нападник Андреас Циганікс, який є племінником відомого українського журналіста Ігоря Циганика, приєднається до Зорі вже у найближчі дні, інформує FootballHub. Раніше генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов, не називаючи прізвища, анонсував підписання латвійця, який є вихованцем німецького клубу.

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Зазначимо, що Циганікс є вихованцем Сконто, але протягом кількох років він виступав за молодіжні команди леверкузенського Байєра. Також у його кар'єрі були Вікторія Кельн, Шальке, нідерландський Камбюр і латвійський Рігас. У складі команди зі столиці Латвії Циганікс у 2019 році зіграв 20 матчів у всіх турнірах і забив 1 гол. Також в активі гравця з українським корінням є 4 матчі за національну збірну Латвії у відборі до Євро-2020.

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