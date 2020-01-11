Заря получила предложение по трансферу Матеуса Нортона, – СМИ

Бразильский хавбек Матеус Нортон уже в ближайшее время может вернуться на родину.

Представитель бразильской Серии А Сеара сделал запрос в украинский клуб по трансферу полузащитника Матеуса Нортона, информирует Территория Зари.

Заря подпишет племянника Игоря Цыганыка, – СМИ

Ранее генеральный директор луганского клуба Сергей Рафаилов назвал бразильца среди игроков, с которыми клуб планирует расстаться.

Напомним, Матеус Нортон подписал контракт с Зарей в марте 2019 года. В текущем сезоне он не сыграл ни одного матча за команду Виктора Скрипника.

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