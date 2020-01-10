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Рафаїлов назвав гравців, які можуть покинути Зорю цієї зими

18:20 562 Читать на русском
Рафаїлов назвав гравців, які можуть покинути Зорю цієї зими
Сергій Рафаїлов / фото з відкритих джерел

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов назвав імена гравців, які можуть покинути команду під час зимового трансферного вікна.

"Звісно, будуть футболісти, які покинуть Зорю. Причина – непотрапляння до складу. Так, агенти комусь шукають варіанти, а комусь вже практично знайшли. Ми заперечувати не будемо.

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Я думаю це буде Дмитро Литвин. В оренду, скоріш за все, підуть від нас Тимофій Сухар і Єгор Шалфєєв. І наш Владислав Ємець перебуває зараз в оренді, але думаю, перейде в клуб Прем'єр-ліги. Шукаємо ми команди і домовляємося про умови для Матеуса і Урати", – цитує Рафаїлова офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, що цієї зими Зорю вже покинули Леван Арвеладзе та Пилип Будківський, які перейшли у Десну.

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