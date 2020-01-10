Рафаїлов назвав гравців, які можуть покинути Зорю цієї зими

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов назвав імена гравців, які можуть покинути команду під час зимового трансферного вікна.

"Звісно, будуть футболісти, які покинуть Зорю. Причина – непотрапляння до складу. Так, агенти комусь шукають варіанти, а комусь вже практично знайшли. Ми заперечувати не будемо.

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Я думаю це буде Дмитро Литвин. В оренду, скоріш за все, підуть від нас Тимофій Сухар і Єгор Шалфєєв. І наш Владислав Ємець перебуває зараз в оренді, але думаю, перейде в клуб Прем'єр-ліги. Шукаємо ми команди і домовляємося про умови для Матеуса і Урати", – цитує Рафаїлова офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, що цієї зими Зорю вже покинули Леван Арвеладзе та Пилип Будківський, які перейшли у Десну.

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