Зоря дізналась найближчі перспективи гравців, які перебували в лазареті команди.

Сміян, Яцик та Головкін, які перебували в лазареті, вже повернулись до загальної групи, повідомляє ТаТоТаке.

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Проте Богдан Бутко досі відчуває біль в ікроножному м'язі, тож на його повернення варто розраховувати за місяць. Також останній тиждень через пошкодження привідного м'язу пропустив Назарій Русин.

Додамо, що Зоря у поточному сезоні набрала 3 очки за 3 тури в УПЛ. Також на луганців очікують матчі кваліфікації Ліги Європи – суперником стане переможець пари СК Дніпро-1 – Славія.

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