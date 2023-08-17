Смиян, Яцик и Головкин, которые находились в лазарете, уже вернулись в общую группу, сообщает ТаТоТаке.

Заря продолжает торговаться с 6-кратным чемпионом Англии за Русина – форвард намекает на переезд

Однако Богдан Бутко до сих пор испытывает боль в икроножной мышце, поэтому на его возвращение стоит рассчитывать через месяц. Также последнюю неделю из-за повреждения приводящей мышцы пропустил Назарий Русин.

Добавим, что Заря в текущем сезоне набрала 3 очка за 3 тура в УПЛ. Также луганчанам предстоят матчи квалификации Лиги Европы – соперником станет победитель пары СК Днепр-1 – Славия.

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