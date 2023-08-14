"Зоря отримала фінальну пропозицію Сандерленда щодо Назарія Русина. Вона покращена від попередньої, це щось середнє між 2 і 3 млн євро. Також луганський клуб може отримати приблизно 5-ту частину від суми наступного продажу.

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Перемовини по гравцю президент Зорі Євген Геллер веде особисто, напряму спілкуючись із колегою із Сандерленда. Для англійського клубу українець – кандидат номер один на позицію форварда. Але у разі відмови "чорні коти" мають ще 2 запасних варіанти. Схрещуємо пальці, аби все склалося", – написав інсайдер Ігор Бурбас.

Русин пропустив останній матч через травму і вже дає чіткі сигнали у соцмережах. 24-річний форвард підписався на акаунт Сандерленда в Instagram.

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