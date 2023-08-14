Зоря продовжує торгуватися з 6-разовим чемпіоном Англії за Русина – форвард натякає на переїзд
Форвард Зорі Назарій Русин не облишає надій перебратися на Туманний Альбіон.
"Зоря отримала фінальну пропозицію Сандерленда щодо Назарія Русина. Вона покращена від попередньої, це щось середнє між 2 і 3 млн євро. Також луганський клуб може отримати приблизно 5-ту частину від суми наступного продажу.
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Перемовини по гравцю президент Зорі Євген Геллер веде особисто, напряму спілкуючись із колегою із Сандерленда. Для англійського клубу українець – кандидат номер один на позицію форварда. Але у разі відмови "чорні коти" мають ще 2 запасних варіанти. Схрещуємо пальці, аби все склалося", – написав інсайдер Ігор Бурбас.
Русин пропустив останній матч через травму і вже дає чіткі сигнали у соцмережах. 24-річний форвард підписався на акаунт Сандерленда в Instagram.
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