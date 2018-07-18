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Заря арендует у Динамо Михайличенко, Леднева и Казакова, – СМИ

19:28 76 Читати українською
Заря арендует у Динамо Михайличенко, Леднева и Казакова, – СМИ
Богдан Леднев / фото из соцсетей

Сразу три молодых исполнителя киевского Динамо продолжат карьеру в команде Юрия Вернидуба.

Зоря возьмет в аренду трех игроков Динамо, сообщает Динамомания. Речь идет о защитнике Богдане Михайличенко, а также полузащитников Богдане Ледневе и Максиме Казакове.

Стоит отметить, что Леднев и Михайличенко предсезонный сбор проходили вместе с первой командой киевлян.

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Михайличенко в прошлом сезоне был в аренде в Стали с Каменского, за которую сыграл 18 матчей. В конце прошлого года он перешел в Зарю, но не сыграл ни одного матча за тяжелой травмы и вернулся в Динамо.

Богдан Леднев ранее выступал за Днепр, однако в 2016 году вернулся в систему Динамо.

Максим Казаков в прошлом сезоне был игроком и капитаном команды Динамо U-21.

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Динамо Киев Динамо Киев Богдан Леднев Богдан Леднев Олексій Козаков Олексій Козаков Заря Заря Богдан Михайличенко Богдан Михайличенко
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