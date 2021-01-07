Зоря розпочала підготовку до весняної частини сезону з певними кадровими втратами.

Оборонець Джоель Абу Ханна, хавбек Андреас Циганікс та форвард Максим Луньов здали позитивні тести на COVID-19, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Луганська команда була змушена вирушити на турецький збір без цих трьох гравців, які приєднаються до колективу після видужання.

Нагадаємо, під час зимових зборів підопічні Скрипника проведуть 8 спарингів. Після 13-ти турів УПЛ Зоря розташувалась на 4-му місці, зберігаючи гру в запасі.

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