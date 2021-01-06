"Напевне, настав час промити мізки кухонним дроч*рам і місцевим божевільним та розповісти правду про Зорю з 2009 по 2019 роки – як вона жила, хто їй допомагав, а хто заважав. Останнім часом стільки оповідачів, причетних до її фінансування, що дивуюся, чому Зоря не виграла ЛЧ.

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Але я їздив за грошима і я возив фінансові звіти. Але про це пізніше. Мені кілька людей надіслали посилання на відеоінтерв'ю Вернидуба. Не розумію навіщо це йому. Нахлинули різні почуття, розповісти. Потім думаю: "Стоп". У Вернидуба в Зорі були не тільки славні сторінки. Але ми з ним пропрацювали 10 років разом і важко переоцінити його внесок у становлення клубу.

Два виходу в ЛЄ, бронзові медалі, фінал Кубка, багато яскравих матчів. Тільки ми з ним знаємо, чого це коштувало. У період катастрофічного безгрошів'я йому кожен день потрібно було дивитися футболістам в очі і переконувати працювати.

Я в той час, як пожежник, шукав гроші і гасив складні моменти. Нестерпно важко працювати, готувати команду, коли знаєш, що найкращі в найближче міжсезоння будуть змушені покинути команду. Але справлялися, розуміли, що по-іншому не виживемо.

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Був випадок, коли на збори відправляли команду за свої гроші. Так, склалися і оплатили разом з ним збори. Але про це теж пізніше. Я б був не я, якби залишив відповіді на питання Вернидуба без уваги. У мене теж є два питання. Що там з квартирою в Пітері, здається? Рублики агресора долоньки не печуть?

Скажете, він заробив цю квартиру. Я навіть не сперечаюся про це, більше скажу, важкою працею. Але ти ж патріот, продай. І друге питання: що ж там не склалося в Білорусі? З результатами ніби все нормально. А, напевне, концепції не збіглися. Ну нічого, є Молдова, Латвія, Естонія, Шрі-Ланка зрештою. Щоправда, місце в МоторСічі зайняте.

Я ніколи і ні в кого не питав і не спитаю, де мені жити, якою мовою розмовляти, яку музику слухати і які книги читати. І останнє: у всіх є "скелети в шафі". Бережіть їх, не дозволяйте їм звідти випадати", – написав Рафаїлов у своєму Facebook.

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