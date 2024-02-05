Зоря на сторінці у Facebook повідомила про підписання захисника олімпійської збірної Нігерії Крістофера Нваезе.

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Цікаво, що жодних деталей переходу луганці не розголошують. Transfermarkt повідомляє, що Нваезе став гравцем Зорі на правах вільного агента.

Нваезе – універсальний гравець, який може зіграти як в центрі оборони, так і на позиції правого захисника. Зазначається, що Крістофер швидкий, чіпкий, із непоганою технікою, пристойно грає головою, якісно захищається один в один, може розпочати атаку. Його останнім клубом був нігерійський Плато Юнайтед.

До слова, у поточному сезоні Нваезе зіграв у чемпіонаті Нігерії 12 поєдинків, в яких забив 2 голи. Провів 2 матчі у складі олімпійської збірної країни.

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