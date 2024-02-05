Заря на странице в Facebook сообщила о подписании защитника олимпийской сборной Нигерии Кристофера Нваэзе.

Заря готовится подписать защитника олимпийской сборной Нигерии – легионер хотел трудоустроиться в Турции

Интересно, что никаких деталей перехода луганчане не разглашают. Transfermarkt сообщает, что Нваэзе стал игроком Зари на правах свободного агента.

Нваэзе – универсальный игрок, который может сыграть как в центре обороны, так и на позиции правого защитника. Отмечается, что Кристофер быстрый, цепкий, с неплохой техникой, прилично играет головой, качественно защищается один в один, может начать атаку. Его последним клубом был нигерийский Плато Юнайтед.

К слову, в текущем сезоне Нваэзе сыграл в чемпионате Нигерии 12 поединков, в которых забил 2 гола. Провел 2 матча в составе олимпийской сборной страны.

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