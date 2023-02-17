Луганський клуб завершує свої зимові збори в Туреччині черговим спарингом.

Вже завтра, 17 лютого, Зоря проведе останній контрольний поєдинок на зимових зборах, повідомляє Telegram-канал Zoryafc.com.

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Суперником стане латвійська Рига. Контрольна зустріч розпочнеться о 16:30 за київським часом, а стежити за подіями гри можна на офіційному YouTube-каналі Зорі.

Додамо, що 5 березня луганці відновлять участь в УПЛ матчем проти Ворскли. Початок гри запланований на 12:00.

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